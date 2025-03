Scontro tra pullman e autoarticolato sulla Fondovalle Tanaro. Disagi alla circolazione stradale

Non si registrano feriti, ma disagi alla viabilità a causa dell’incidente che nel pomeriggio di oggi, martedì 11 marzo, si è registrato sulla Fondovalle Tanaro, in località Fornaci di Novello, all’interno della rotatoria che consente la svolta in direzione Monchiero.

Qui, per ragioni che saranno oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un pullman di linea e un autoarticolato sono andati a scontrarsi lateralmente, bloccando così la circolazione sulla rotonda all’incrocio tra la Fondovalle (Sp 12) e la Provinciale 661.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo.