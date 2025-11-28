Auto contro palo di Corso Italia a Mondovì: ko l'impianto rilevamento infrazioni

Il luogo dove è avvenuto l'incidente

Ancora danni al servizio di videosorveglianza comunale di Mondovì. Nessun vandalismo, ma un banale incidente stradale avvenuto stamane, venerdì 28 novembre poco dopo le 7 all'incrocio tra via I Reggimento Alpini e corso Italia, dove un'automobile è finita contro il palo che sorregge la telecamera.

Risultato: auto danneggiata e videocamera al suolo, frantumata. Per fortuna, nessun danno a passanti e al guidatore del mezzo.

Non è la prima volta che succede: poco meno di un mese fa un analogo incidente aveva già procurato danni importanti all'impianto che, tra l'altro, è utilizzato per rilevare le infrazioni stradali di coloro che non rispettano il rosso al semaforo.

Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia Locale monregalese