Incidente sulla Statale 28 al Colle di Nava: auto si ribalta, ferito un trentenne

Un uomo di circa trent’anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 novembre, lungo la Strada Statale 28, all’altezza del Comune di Pornassio. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo della propria auto, che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata.

Il conducente, rimasto ferito in maniera non grave, è stato assistito dai sanitari della Croce Bianca di Pornassio e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso in codice giallo

La Statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nava, incaricati dei rilievi, e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare la carreggiata e mettere il veicolo in sicurezza.