A Morozzo torna una nuova edizione del concorso biennale di pittura

Il Comune di Morozzo, il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Cappone di Morozzo e delle produzioni avicole tradizionali, l’Opera Pia “Vincenzo Peyrone”, il Castello di Morozzo, l’Associazione culturale: Antibo Terre dei Bagienni Odv, la Pro Loco di Morozzo e l’A.S.D. Polisportiva Libertas Morozzo hanno indetto una nuova edizione del Concorso Biennale di Pittura con il seguente tema: “Con pennelli e colori… tra storia e natura nel territorio dei Signori di Morozzo”.

Il Concorso di Pittura estemporanea si propone di promuovere la rinascita della cosiddetta “Biennale di Pittura”, un evento artistico tradizionale per il territorio morozzese, promosso per la prima volta dal Comune di Morozzo il 17 dicembre del 1951, nell’ambito della storica Fiera Regionale del Cappone, e insieme di valorizzare il contesto storico, architettonico e paesaggistico di Morozzo e dei Comuni limitrofi.

I trenta concorrenti che hanno sottoscritto ufficialmente l’adesione al Concorso potranno liberamente scegliere di ispirarsi ai seguenti soggetti: scorci dell’abitato e delle sue presenze architettoniche e naturalistiche, impressioni pittoriche dal territorio dei Signori di Morozzo (da Morozzo a Margarita, da Rocca de’ Baldi alla Frazione San Biagio di Mondovì ed alla Riserva naturale Crava - Morozzo).

L’estemporanea si svolgerà nei giorni 11.12.2025, 12.12.2025 fino alle ore 9,30 del 13.12.2025.

Alle ore 17 di domenica 14.12.2025, nelle Scuderie del Castello di Morozzo, alla presenza delle Autorità e della Commissione Giudicatrice, composta da Enrico Perotto (Presidente), Caterina Lerda (Commissaria), Paola Meineri Gazzola (Commissaria), Mario Mondino (Commissario) e Piero Vittorio Rossaro (Commissario), si svolgerà la cerimonia pubblica di premiazione dei primi 3 vincitori, ai quali verranno assegnati: 1° Premio € 1.000,00; 2° Premio € 800,00; 3° Premio € 600,00. Il primo Premio andrà al Comune di Morozzo; il secondo Premio spetterà alla Direzione del Castello di Morozzo; e il terzo Premio è destinato al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Cappone di Morozzo e delle produzioni avicole tradizionali.

Si procederà quindi alla consegna degli Attestati di partecipazione a tutti gli artisti partecipanti e si inaugurerà la Mostra dei dipinti in Concorso e fuori Concorso predisposta all’interno delle Scuderie del Castello di Morozzo.

In concomitanza con l’inaugurazione della Mostra dei dipinti in Concorso e fuori Concorso, verrà inaugurata anche la Mostra “I pittori della Fiera del Cappone. Opere dalla Raccolta del Comune di Morozzo 1951 - 2010”, ospitata in una sala apposita situata al piano terra del Castello di Morozzo, in cui sarà esposta una selezione significativa di dipinti e disegni realizzati nell’ambito della storica “Sagra del Cappone” dai più riconosciuti pittori di paesaggio e in genere di soggetto figurativo dell’area torinese, cuneese e ligure a partire dalla prima edizione del 1951, di proprietà del Comune di Morozzo. Si tratta di “un patrimonio artistico sconosciuto”, come ha scritto Piero Vittorio Rossaro nel catalogo della mostra Delleani, Bistolfi e i pittori della “Sagra del Cappone”. Un percorso d’arte per la Fiera di Morozzo 1951-2012 pubblicato nel 2014, “di grande valore artistico, fruibile e godibile da chiunque”, frutto della “comunanza di vedute e sentimenti tra i pittori e il paese di Morozzo”.

Le due mostre allestite all’interno del Castello di Morozzo resteranno aperte ai visitatori domenica 14.12.2025 dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 19; lunedì 15.12.2025 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18; martedì 16.12.2025 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18; sabato 20.12.2025 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18; domenica 21.12.2025 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Al lunedì e al martedì, le mostre saranno aperte anche per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Per informazioni sulla visita alle due mostre ospitate nel Castello di Morozzo in via Duccio Galimberti, 5 - 12040 Morozzo (Cn):

tel. al n.: 389.2662093 (Associazione culturale: Antibo Terre dei Bagienni Odv)