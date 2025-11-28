 / Attualità

Attualità | 28 novembre 2025, 11:23

Sciopero generale: a Cuneo 150 manifestanti al grido di "giù le armi, su i salari" [FOTO]

Stamattina, con partenza da piazza Europa, tanti studenti e insegnanti. Il corteo ha raggiunto il parco della Resistenza

Erano circa 150, soprattutto insegnanti e studenti, i manifestanti scesi in piazza per lo sciopero generale del 28 novembre. 

La mobilitazione cuneese ha visto l'adesione di 19 organizzazioni tra sindacati, movimenti politici e associazioni della società civile

Tra i promotori figurano CUB Cuneo e USB, affiancati da realtà diverse come Non Una di Meno Cuneo, la Comunità Islamica, Fridays for Future, l'Unione Inquilini e numerose altre sigle del territorio. 

I partecipanti si sono dati appuntamento in piazza Europa alle 9.30, per poi, dopo alcuni interventi, spostarsi in corteo lungo corso Brunet e verso il parco della Resistenza. 

Al centro della mobilitazione c'è la richiesta di invertire le priorità di spesa pubblica

Gli organizzatori chiedono che i miliardi destinati agli armamenti vengano dirottati verso servizi essenziali: sanità e scuola pubbliche, trasporti, diritto all'abitare e cura del territorio.

Sul fronte del lavoro, le rivendicazioni includono salari indicizzati all'inflazione reale, l'introduzione di un salario minimo legale per combattere precarietà e disuguaglianze territoriali, maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro e una tassazione più equa su rendite e profitti.

E si torna anche a manifestare in solidarietà con il popolo palestinese. 

Lo sciopero coinvolge molte categorie e settori, a partire da trasporti e scuola. Sciopero di 4 ore anche per i vigili del fuoco e per i medici, ovviamente garantendo le urgenze e gli interventi indifferibili. Sciopero anche per i giornalisti. 

Barbara Simonelli

