Rifreddo celebra il pranzo degli anziani e la Giornata del ringraziamento

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Rifreddo rinnova la tradizione con il Pranzo degli anziani e la Giornata del ringraziamento, appuntamenti ormai consolidati nella vita sociale del paese

Il parroco don Angelo Vincenti ricorda a tutti che è possibile portare in chiesa dei cibi che poi verranno donati alla Caritas locale della Valle Po.

Si tratta di una giornata di festa che vedrà i rifreddesi trovarsi domenica 30 novembre per la messa delle 11,15, le celebrazioni della Festa del ringraziamento e per il successivo pranzo al Laboratorio del Paesaggio Montano, a cura dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con il “Pastificio Martino” di Rifreddo e la gastronomia “Petali di Margherita” di Sanfront.

“Come negli anni scorsi – spiega il primo cittadino Elia Giordanino – ci sarà un momento conviviale con le persone che hanno fatto crescere la nostra comunità. Si tratta di un evento a cui teniamo molto perché rappresenta un piccolo gesto di riconoscenza nei loro confronti. Il fatto poi che si saldi alle celebrazioni di una festa antichissima come quella del “Ringraziamento” crea addirittura una sorta di rito collettivo di valorizzazione di ciò che è stato il lascito delle generazioni precedenti alla nostra.

Questo momento conviviale è un appuntamento importante a cui, oltre agli anziani è invitata tutta la comunità rifreddese”.

Il costo del pranzo è di euro 25, mentre per chi ha compiuto 75 anni di età.

“L’amministrazione comunale – conclude il sindaco - ha deciso di offrire il pranzo, come piccolo gesto di riconoscenza per il contributo dato in questi anni per la nostra comunità. Una bella occasione per passare una giornata in compagnia con qualche sorpresa”.



