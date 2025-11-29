Cade a terra mentre sposta il suo TMax a Vezza d'Alba: muore uomo di 62 anni

Ancora da chiarire i contorni della tragedia verificatasi nel pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, a Vezza d'Alba.

Un uomo di 62 anni residente nel comune ha perso la vita per cause che verranno accertate, presumibilmente, solo nelle prossime ore.

Secondo le prime ricostruzioni si trovava di fronte alla sua abitazione dove era intento a spostare il suo scooter TMax. Ad un certo punto sarebbe caduto ed i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Da capire se abbia accusato un malore o se sia scivolato, con conseguenze fatali, durante lo spostamento del mezzo.

Sul posto anche i carabinieri di Alba e Corneliano per gli accertamenti del caso.

L'episodio si è verificato poco dopo le 17.