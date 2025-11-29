 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 novembre 2025, 19:17

Cade a terra mentre sposta il suo TMax a Vezza d'Alba: muore uomo di 62 anni

Da capire se il deceduto abbia accusato un malore o se sia scivolato, con conseguenze fatali, durante lo spostamento del mezzo. Accertamenti in corso dei carabinieri

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Ancora da chiarire i contorni della tragedia verificatasi nel pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, a Vezza d'Alba.

Un uomo di 62 anni residente nel comune ha perso la vita per cause che verranno accertate, presumibilmente, solo nelle prossime ore.

Secondo le prime ricostruzioni si trovava di fronte alla sua abitazione dove era intento a spostare il suo scooter TMax. Ad un certo punto sarebbe caduto ed i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Da capire se abbia accusato un malore o se sia scivolato, con conseguenze fatali, durante lo spostamento del mezzo.

Sul posto anche i carabinieri di Alba e Corneliano per gli accertamenti del caso.

L'episodio si è verificato poco dopo le 17.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium