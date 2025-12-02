Addio a Giovanni Basso, “Giuan d’la grosa”, storico addetto allo sgombero neve in Val Maudagna

Il pioniere dello sgombero neve. Così è ricordato in Val Maudagna Giovanni Basso, “Giuan d’la grosa”, che si è spento all’età di 88 anni, ieri, lunedì 1° dicembre.

Nato a Miroglio, nel Comune di Frabosa Sottana, titolare di una ditta specializzata in lavori edili ed estrattivi presso la cava locale, in paese è ricordato soprattutto per il servizio che ha sempre svolto in tutta la vallata per la fare la “calà”, ossia lo sgombero delle strade dalla neve, quando ancora nelle nostre zone i cumuli erano così abbondanti dover creare dei veri e propri tunnel per garantire il passaggio.

[Una delle operazioni di sgombero a Frabosa Sottana, nel 1972, pubblicata dalla pagina Torino Piemonte Antiche Immagini]

Un uomo sempre all’avanguardia e al passo con i tempi, non a caso acquistò anche la fresa idrostatica per la rimozione della neve n.1 realizzata dalla ditta Fresia di Millesimo e fu tra i primi a dotarsi di camion per le operazioni di sgombero.

Lascia i figli Pierluigi con Barbara e il figlio Giovanni; Paolo con Floriana e i figli Simone e Federico.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20, nella parrocchia di Miroglio dove domani, alle 15, si terranno i funerali.