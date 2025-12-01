Cartelloni, riflessioni e una panchina rossa per ricordare Angela Figone

Lo scorso martedì 25 novembre, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, molte sono state le iniziative che hanno visto partecipe l'istituto comprensivo di San Michele Mondovì e i Comuni del territorio che hanno condiviso momenti di riflessione e scambio di pensieri, tutti con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani a questo tema di estrema importanza, per il presente ed il futuro.



Alla scuola secondaria di Vicoforte sono intervenuti il sindaco Gian Pietro Gasco e l'assessore Daniela Tarò insieme al Consiglio comunale dei ragazzi, tutti gli studenti della scuola e le classi quarta e quinta della scuola primaria. Gli studenti hanno presentato elaborati, riflessioni e una piccola recita sul significato e l'origine di questa giornata. Inoltre la Presidente del circolo ACLI di Vicoforte, Daniela Murazzano e l'artista Vicese Carlá Tomatis hanno presentato la panchina rossa dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e donato alla scuola un'opera rappresentante una scarpa rossa, diventata ormai simbolo e identificativo di questa giornata.



A San Michele Mondovì il sindaco Daniele Aimone, il vicesindaco Davide Avagnina e l'assessore Alessandra Rosso insieme agli alunni della scuola, sotto ai portici del centro paese, hanno intitolato la panchina rossa alla memoria dell'avvocato Angela Figone giovane donna, scomparsa prematuramente, che ha dedicato la sua vita a combattere i soprusi nei confronti delle donne.

Sempre a San Michele i bambini dell'infanzia hanno piacevolmente sorpreso gli alunni della scuola primaria donando loro disegni legati alla lotta contro la violenza sulle donne e cantando canzoni dedicate a questo delicato tema.