Ricusazione per i giudici del processo d’appello al gioielliere Mario Roggero? Domani il verdetto della Cassazione

E’ prevista per domani, martedì 2 dicembre, la decisione della Corte di Cassazione in merito alla richiesta di ricusazione che il collegio difensivo di Mario Roggero ha presentato nelle scorse settimane nei confronti dei giudici della Corte d’Appello di Torino chiamati a pronunciarsi sul processo d’appello al gioielliere di Grinzane Cavour.

La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Stefano Marcolini e dall'analista processuale Sergio Novani, aveva presentato ricorso sostenendo che in un precedente provvedimento di sequestro i giudici d’appello hanno fatto dichiarazioni con le quali avrebbero sostanzialmente anticipato la colpevolezza dell'imputato.

Da qui l’istanza della quale la Suprema Corte è ora chiamata a decidere con l’udienza fissata per domani, martedì 2 dicembre, davanti alla prima sezione.

Il giorno successivo, mercoledì 3, al palazzo di giustizia "Bruno Caccia" di Torino, è invece in calendario una nuova udienza dello procedimento iniziato nelle scorse settimane.

Al momento è difficile prevedere con quali tempistiche un’eventuale accoglimento dell’istanza di ricusazione verrebbe trasmessa e recepita dalla Corte d’Appello.

Nell’eventualità in cui venisse celebrata, dopo gli interventi tenuti dell’accusa e quelli delle parti civili, con la richiesta di conferma dei 17 anni di reclusione comminati in primo grado al 71enne commerciante, l’udienza di mercoledì vedrebbe lo stesso Roggero rendere dichiarazioni spontanee.

A ricordarlo nei giorni scorsi è stato lo stesso gioielliere, che tramite i suoi canali social ha voluto annunciare la circostanza "a tutti i miei amici e sostenitori", proponendosi di "chiarire cosa è realmente accaduto nella rapina da noi subita il 28 aprile 2021". "L’udienza è pubblica e chiunque può partecipare presso l'Aula 6, ingresso 15, piano seminterrato", il suo invito.