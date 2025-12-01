Concluso a Ceva il corso di formazione “Viaggiatori dello stesso mondo”

Si è concluso domenica 30 novembre, presso la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” di Ceva, il percorso di incontri previsto dal progetto “Viaggiatori dello stesso mondo”.

Il corso di formazione, promosso dal Comune di Ceva su finanziamento della Regione Piemonte, ha visto la partecipazione e il sostegno dell’Asl CN1, dell’IC Momigliano e dell’associazione GEA, che in convenzione con il Comune gestisce Canile rifugio 281 e che ha seguito la parte operativa della didattica.

I tre appuntamenti formativi, preceduti da una serata aperta a tutta la popolazione in data 24 ottobre con la partecipazione anche del dottor Mauro Negro, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’ASL CN1 e del comandante della Polizia Locale, dottor Giovanni Suria, tenutisi dal 16 al 30 novembre, erano incentrati sulla conoscenza del comportamento dei cani e sulla corretta gestione degli stessi in un’ottica di benessere e di sicurezza sia per le persone, sia per gli animali stessi.

L’iniziativa è stata caratterizzata da un grande successo di pubblico, molti cittadini hanno infatti colto questa occasione per approfondire, o per avvicinarsi per la prima volta, a questa delicata e quanto mai attuale tematica, che coinvolge l’intera collettività e che mira a costruire un rapporto uomo-animale all’insegna della consapevolezza e del rispetto degli spazi e delle regole comuni.

Ben 55 iscritti, tutti fortemente motivati, curiosi e desiderosi di diventare protagonisti attivi di un nuovo modo di guardare al rapporto uomo–cane, hanno portato a un risultato straordinario che testimonia quanto il tema sia sentito e condiviso.

A tenere le lezioni l’educatrice cinofila di GEA, Estelo Anghilante, che ha così commentato i risultati del percorso: “Vedere così tante persone interessate è un segnale importante. Solo attraverso la conoscenza, la responsabilità e la consapevolezza possiamo migliorare davvero la convivenza tra esseri umani e animali. La cultura è la chiave per ridurre abbandoni e rinunce: quando si conosce, si rispetta; quando si rispetta, si sceglie di agire con cura. “Viaggiatore dello stesso mondo” non è solo un progetto: è un messaggio. Un invito a riconoscere che condividiamo lo stesso pianeta, le stessi necessità di cura e gli stessi diritti alla tutela. Mai come ora è fondamentale conoscere, proteggere, migliorare il modo in cui viviamo accanto agli animali, partner silenziosi ma essenziali della nostra realtà quotidiana. L’associazione GEA ringrazia tutte le istituzioni, le scuole, i partecipanti e il Comune di Ceva per aver reso possibile un’iniziativa che guarda lontano, costruendo passo dopo passo una comunità più etica, informata e sensibile al benessere animale. Perché siamo tutti viaggiatori dello stesso mondo. E il cammino, insieme, è più ricco e più giusto”.

Particolarmente apprezzato anche il laboratorio di zooantropologia didattica realizzato con tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto di Ceva: un’esperienza che ha unito conoscenza, emozione ed educazione civica, offrendo ai più piccoli strumenti preziosi per costruire un futuro in cui la relazione con gli animali sia basata sulla comprensione e sul rispetto. I bambini hanno così potuto apprendere i modi più corretti per confrontarsi e rapportarsi con i nostri amici a 4 zampe.

Grande soddisfazione per il progetto emerge dalle parole della dirigente scolastica, Simona Dellepiane: “Gli educatori specializzati che sono intervenuti durante gli incontri hanno saputo guidare con competenza le attività formative all’interno degli ambienti scolastici, attraverso incontri dedicati, racconti, giochi educativi e momenti di confronto. Elementi che hanno reso protagonisti i bambini in modo attivo e vivace. Un aspetto fondamentale del progetto è stata la scelta di non introdurre animali durante le lezioni, per garantire un ambiente sereno, sicuro e attento alle esigenze di tutti gli alunni. L’aspetto esperienziale di un progetto, che è la forma più efficace e divertente di apprendimento, consente ai bambini di acquisire nuove conoscenze e una maggiore consapevolezza di sé e degli altri, siano essi umani o animali. Fa crescere in loro il desiderio di essere parte attiva di un mondo più rispettoso verso tutti gli esseri viventi”.

L’importanza del corso di formazione è stata inoltre ribadita dal dottor Mauro Negro a nome dell’ASL CN1: “L’alta partecipazione della cittadinanza alle giornate formative del progetto "Viaggiatori dello stesso mondo" presentato dal Comune di Ceva con l’associazione GEA – Canile Rifugio 281 dimostra la bontà dell’iniziativa, specchio della crescente sensibilità verso il rapporto con gli animali e l’ambiente e di un progressivo cambiamento culturale che va accompagnato con percorsi di conoscenza. Su questi temi, oggi sempre più delicati per l’attuale società, l’obiettivo comune di Regione, ASL, Sindaci o Associazioni, deve essere quello di portare a una consapevolezza scevra di estremismi che miri a realizzare una corretta convivenza fra uomini e animali, rispettosa di tutte le sensibilità, umane e non. Questo progetto ha seguito questa traccia mettendo in campo le capacità e le competenze dei proponenti e l’originale manuale realizzato è un utile compendio a quanto proposto. "La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali" come ci insegna Gandhi.”

Parimenti entusiasta Ilaria Accamo, consigliera comunale, responsabile del progetto: “Desidero sottolineare il valore di questo percorso capace di coinvolgere in modo così ampio la comunità, promuovendo responsabilità, rispetto e una nuova consapevolezza nel rapporto tra persone e animali. Le attività proposte, attente ai bisogni di tutti, hanno favorito un apprendimento inclusivo e partecipato, con un lavoro particolarmente significativo con i più piccoli, protagonisti di esperienze che hanno rafforzato sensibilità e attenzione verso il benessere animale. Un sentito ringraziamento va alla Regione Piemonte, all’associazione GEA, all’ ASL CN1, all’Istituto Comprensivo Statale “A. Momigliano”, agli uffici comunali e a tutti i partecipanti, il cui entusiasmo e impegno rendono concreto e prezioso il lavoro svolto. Un elemento distintivo del progetto è il libro distribuito ai partecipanti, a breve scaricabile dal sito del Comune e dell’Associazione GEA: uno strumento prezioso, utile a proseguire il cammino di consapevolezza avviato con “Viaggiatori dello stesso mondo”. La grande adesione registrata conferma che il cambiamento culturale verso una convivenza rispettosa è reale e condiviso. Un impegno collettivo che dobbiamo continuare a portare avanti con convinzione, conoscenza e cura”.

Viaggiare nello stesso, mondo fianco a fianco, unendo le nostre conoscenze all’affetto reciproco che da sempre connota il rapporto tra essere umano e cane, affinché gli animali siano sempre i benvenuti per il tramite di padroni capaci ed educati.