Parco Tanaro, Alba punta sul 'Parco dei Talenti': "Il dossier entra nella fase decisiva, si attende la decisione della CRC"

Il futuro del Parco Tanaro torna al centro dell’attenzione politica cittadina con un’interpellanza che riaccende un confronto aperto da mesi. Il consigliere Massimo Reggio, a nome della minoranza, ha chiesto all’amministrazione di chiarire lo stato di avanzamento del progetto candidato al Bando STARS della Fondazione CRC, ricordando come il percorso abbia già coinvolto cittadini, associazioni e stakeholder

Alla richiesta di conoscere gli sviluppi della progettualità e le tempistiche di attuazione, l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio ha offerto una ricostruzione complessiva del lavoro svolto sinora. “Il Comune di Alba ha deciso di partecipare al Bando STARS, promosso dalla Fondazione CRC che ringraziamo per il sostegno costante e per la capacità di stimolare progettualità ambiziose. Il progetto candidato riguarda la riqualificazione della zona del Parco Tanaro ed è stato condiviso in prima e seconda Commissione, per poi essere presentato ufficialmente con il titolo ‘Parco dei Talenti’.”

Fenocchio ha ricordato come il bando prevedesse una prima fase di candidatura basata su un’idea progettuale. “Il coinvolgimento degli stakeholder è stato un elemento premiante e l’amministrazione si è impegnata con convinzione: sono arrivate 19 lettere di manifestazione di interesse da parte di soggetti del territorio disponibili a partecipare al percorso.” La proposta del Comune è stata ammessa alla seconda fase nel mese di maggio, rientrando tra le 19 selezionate su oltre 70 richieste.

L’assessore ha poi ricostruito le attività condotte negli ultimi mesi grazie al contributo ottenuto a rimborso delle spese della prima candidatura e al supporto del soggetto consulenziale incaricato. “La seconda fase richiedeva un approfondimento del progetto: abbiamo organizzato due focus group, l’8 e il 9 ottobre, coinvolgendo scuole, università, associazioni, professionisti, cittadini e consiglieri comunali. La partecipazione è stata ampia e significativa. Successivamente si è svolta una passeggiata progettuale, il 16 ottobre, per raccogliere ulteriori osservazioni direttamente in sito.”

Dalla sintesi dei contributi raccolti è nato il dossier progettuale definitivo, ora all’esame della Fondazione CRC. “Siamo in una fase di attesa fiduciosa, poiché la progettualità ‘Parco dei Talenti’ è stata inviata per la valutazione. Non abbiamo ancora tempistiche certe: il calendario dipende dalle decisioni che verranno assunte dalla Fondazione in merito al possibile finanziamento pieno.”