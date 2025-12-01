 / Cronaca

Cronaca | 01 dicembre 2025, 14:25

Barolo, tir perde un carico metallico alla rotonda: viabilità rallentata per un’ora

Nessun ferito. Sul posto la Polizia Locale dell’Unione Colline di Langa e del Barolo

Momenti concitati questa mattina a Barolo, intorno alle 11.20, alla rotonda tra la SP58 e via Crosia, dove un camion ha perso un lungo elemento metallico – un pezzo di rotaia di circa cinque  metri – finito di traverso sulla carreggiata.

Secondo quanto riferito dagli operatori intervenuti, nessuno è rimasto ferito. Sul posto è arrivata la Polizia Locale dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di rimozione.

Una gru specializzata di Montaldo di Mondovì ha recuperato il manufatto, mentre gli agenti hanno regolato il flusso dei veicoli per evitare ulteriori rischi. La circolazione è tornata regolare dopo circa un’ora.

d.v.

