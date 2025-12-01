A Dronero il CAI presenta un film sul più grande Ski Tour di sempre

Sabato 6 dicembre, alle 21, O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare presso il cineteatro Iris di Dronero il nuovo appuntamento con la rassegna Alt(r)e Vie – Cinema di sentieri e vette.

Dopo il viaggio ambientalista con i Marlene Kuntz, la proiezione del film “Ski – Il più grande Ski Tour di sempre” di Nikolai Schirmer in collaborazione con la sottosezione CAI di Dronero.

Nikolai Schirmer, sciatore e regista di fama internazionale, scopre che il suo amico d’infanzia, solitario e schivo, sta intraprendendo un tour sugli sci senza precedenti e che non ha intenzione di dirlo a nessuno. Vegard Rye si sta preparando a scalare e sciare 27 montagne in un’unica impresa. Per raggiungere questa impresa sovrumana, Vegard si isola da amici e familiari, vivendo in grotte e dedicando tutta la sua esistenza a migliorare se stesso.

Nikolai decide di raccontare al mondo la storia del suo amico, definendola «il più grande tour sugli sci di tutti i tempi», mentre tenta di appropriarsi delle rigide tecniche di allenamento del suo amico per portare il proprio livello sciistico a nuove vette. Vegard, seppur riluttante, accetta che Nikolai e il suo team lo riprendano, il loro legame è stato forgiato nella sofferenza anni fa, quando entrambi erano giovani sciatori pieni di aspirazioni. Una storia di due personaggi estremamente diversi, uniti dall’impresa impossibile del più grande tour sugli sci di tutti i tempi.

Il film è patrocinato dal Club Alpino Italiano e si è aggiudicato il premio del pubblico al 73° Trento Film Festival, manifestazione dedicata al meglio del cinema che incontra il mondo della montagna.

Presentandosi con la tessera del CAI si otterrà uno sconto sul biglietto.

Per informazioni e prenotazioni contattare cineteatroiris.ops@gmail.com