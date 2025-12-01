Amanda Sandrelli a Saluzzo con "La bisbetica domata"

Dopo Lapocalisse di Valerio Aprea che ha inaugurato, giovedì scorso, la stagione teatrale 2025 - 2026 al teatro Magda Olivero, Amanda Sandrelli calcherà il palcoscenico civico saluzzese ( via Palazzo di città) giovedì 11 novembre alle 21 nella celeberrima opera di William Shakespeare “La bisbetica domata”.

"Caterina della “Bisbetica domata” è un personaggio che incarna un’ambiguità affascinante, un paradosso che la rende un groviglio di contraddizioni: antipatica, intransigente, sboccata e integralista, qualcuno dice pure pazza. Eppure, sotto questa corazza, si cela una profonda libertà, un’adolescenziale e romantica aspirazione ad un mondo in cui ci si sposa per amore".

In una società maschilista Caterina poteva apparire come un personaggio comico, una “selvaggia addomesticata” e la commedia come un edificante lieto fine. Tuttavia, la prospettiva è radicalmente mutata, e di quella ragazza ribelle e passionale che sognava l’amore non rimane che l’ombra.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito https://www.mailticket.it/evento/49349/la-bisbetica-domata oppure in biglietteria la sera dello spettacolo a partire dalle 20.15 (previa disponibilità) al costo di 20 euro, ridotto 18 euro ed euro 16 per gli Under 26.

Lo spettacolo è audiodescritto: è previsto dunque un biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore. Necessaria la prenotazione entro le 48 ore prima della data dello spettacolo al numero WhatsApp: 328 2435 950 o mail info@centrodiegofabbri.it.

La stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS proseguirà giovedì 15 gennaio 2026 con “La morte ovvero il pranzo della domenica”, uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura: l morte.

Mercoledì 18 febbraio sarà il turno de “L’angelo della storia”, ispirato all’ultimo lavoro di Walter Benjamin; mercoledì 18 marzo andrà in scena “La signora delle camelie”, liberamente tratto dal romanzo di Alexandre Dumas figlio.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 16 aprile con “Seconda classe”, drammaturgia originale di Controcanto collettivo.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it