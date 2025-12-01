Concerto a Cuneo: Jorge A. Bosso e Bosso Concept reinterpretano Piazzolla

Domenica 7 dicembre 2024 alle 16:30 allo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo, il Bosso Concept presenta "Le Stagioni dell’Angelo", un viaggio musicale tra composizioni originali e celebri elaborazioni di Astor Piazzolla con Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendramin al bandoneón, Jorge A. Bosso al violoncello e Andrea Grossi al contrabbasso.

Jorge A. Bosso, compositore e violoncellista internazionale, guida un ensemble versatile che mescola musica classica e suoni innovativi con una prospettiva fresca e originale.

L’evento fa parte della rassegna "Incontri d’Autore", organizzata da Amici della Musica di Savigliano e patrocinata dalla Fondazione CRC, Regione Piemonte e Comune di Cuneo, con il contributo di Ministero della Cultura e altri enti. Questa esibizione sarà un’occasione unica per ascoltare un programma raffinato che unisce tradizione e sperimentazione sonora