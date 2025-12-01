Saluzzo, Fascicolo Sanitario Elettronico: imparare ad usarlo

Fascicolo Sanitario Elettronico ( FSE) questo sconosciuto: si entra nel vivo per imparare a usarlo.

Dopo l’appuntamento introduttivo, l’incontro di apprendimento è mercoledì 3 dicembre, sempre alle 20, 30 al Monastero della Stella di Saluzzo (piazzetta Trinità).

In questa data i partecipanti potranno portare il proprio Spid o Cie, il Pc o Smartphone ed eventualmente una ricetta dematerializzata ovvero la versione elettronica della ricetta medica cartacea, utilizzata per farmaci e visite specialistiche.

L'iniziativa, organizzata da Cittadinanza attiva/ Tribunale del Malato di Saluzzo - spiega la referente Barbara Orusa - mira ad approfondire molti aspetti, spesso sconosciuti, di questa raccolta on line di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la nostra storia clinica e di salute.

Un punto di accesso unico, comodo, sicuro del quale quale si parlerà di come attivarlo e renderlo disponibile.

Ingresso gratuito. Informazioni al numero 335 689 5734

“L’iniziativa - continua Orusa - rappresenta una opportunità per tutti, operatori a cittadini e consente, inoltre, di migliorare l’efficienza operativa e creare maggiori sinergie nel sistema sanitario digitale. Non solo nozioni tecniche, ma consigli concreti e buone prassi per creare una cultura della sicurezza e della privacy dei dati sanitari”.