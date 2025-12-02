Mondovì, problemi tecnici alla funicolare: servizio sospeso

Risulta al momento sospeso il servizio della funicolare tra Piazza e Breo.

A causa di alcuni problemi tecnici le corse, già da questa mattina, non sono state effettuate ed è stato istituito un servizio di bus navetta anche per gli studenti che dovevano raggiungere le sedi scolastiche.

Alla stazione di monte l'ingresso è chiuso ed è segnalata la problematica con un cartello che indica il servizio sostitutivo da Piazza. Il bus navetta passerà di fronte all'edicola in piazza Maggiore e arriverà a Breo in piazzetta Levi.

Al momento non sono note le tempistiche per la riapertura.