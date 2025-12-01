Il Denina Pellico Rivoira in visita alla Ferrero di Alba

Nel mese di novembre alcune classi quinte dell'Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo – la 5A SIA e la 5N SC nella giornata di venerdì 21 novembre, e successivamente la 5B AFM e la 5P SC il 24 novembre – hanno visitato lo stabilimento Ferrero di Alba.

Un’esperienza significativa che ha permesso agli studenti di immergersi nel mondo del cioccolato e della produzione dolciaria all’interno di uno dei siti produttivi più importanti del gruppo.

Lo stabilimento di Alba, che ospita anche il Centro Ricerche, rappresenta infatti il cuore storico dell’azienda fondata nel 1946 da Pietro Ferrero e dalla moglie Piera Cillario. Qui hanno preso forma i primi prodotti che avrebbero portato Ferrero a diventare un marchio simbolo dell’Italia nel mondo.

Durante la visita, gli studenti hanno potuto scoprire da vicino l’intero processo produttivo: dalla lavorazione delle nocciole fino alla realizzazione dei celebri cioccolatini e delle barrette. Dopo una presentazione dedicata alla storia dell’azienda e alla sua crescita nel mercato dolciario, i volontari del gruppo Anziani Ferrero hanno guidato la delegazione tra le linee di produzione del Ferrero Rocher e delle barrette, illustrando le varie fasi che portano alla creazione del prodotto finito, dal confezionamento fino alla distribuzione.

Per i ragazzi si è trattato di un’occasione preziosa per osservare una realtà industriale leader nel settore e comprendere concretamente l’organizzazione, la tecnologia e l’attenzione alla qualità che caratterizzano il lavoro all’interno di uno stabilimento Ferrero. Una giornata formativa che ha unito conoscenza, curiosità e contatto diretto con il mondo produttivo.