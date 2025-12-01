Liceo Musicale di Cuneo: dove la musica diventa futuro, scuola aperta 11 dicembre 2025

Per gli studenti di terza media e le loro famiglie è tempo di scelte importanti. Tra le opzioni più affascinanti e complete del panorama scolastico cuneese spicca il Liceo Musicale, un Istituto che coniuga la formazione umanistica con la conoscenza musicale, aprendo le porte a ogni percorso universitario e a molteplici sbocchi professionali.

Il Liceo Musicale di Cuneo si distingue per la sua proposta formativa articolata: accanto alle materie tradizionali del liceo, gli studenti intraprendono un percorso musicale strutturato, che prevede lo studio di uno strumento principale e uno complementare, seguiti da docenti altamente qualificati. Un’opportunità unica per chi desidera coltivare la propria passione per la musica senza rinunciare a una solida preparazione culturale.

Open Day – 11 dicembre 2025

Per conoscere da vicino l’offerta formativa e vivere l’atmosfera del liceo, è possibile partecipare all’open day dell’11 dicembre. Per prenotare la visita, basta scansionare il QR code disponibile nei materiali informativi o scrivere a elda.giordana@bianchivirginio.it

Musica dal vivo: i prossimi eventi

Il Liceo Musicale non è solo studio, ma anche performance. Numerosi sono gli eventi concertistici organizzati durante l’anno, che vedono protagonisti gli studenti in contesti di grande prestigio. Tra i prossimi appuntamenti:

- Concerto di Natale – Venerdì 12 dicembre, ore 21:00, presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Cuneo

- Concerto dell’Orchestra Fiati – Giovedì 11 dicembre a Peveragno

Un’offerta extracurricolare ricca e variegata

L’istituto propone numerose formazioni musicali: orchestra d’archi, gruppo fiati, ensemble di flauti, ensemble di chitarre, coro da camera, rock band e un progetto jazz che prevede incontri con musicisti professionisti. Tra le attività più apprezzate, la partecipazione annuale del coro al prestigioso Festival di Primavera di Montecatini.

Talenti in primo piano

Il Liceo Musicale di Cuneo è anche fucina di giovani talenti. Recentemente, due studenti si sono distinti in importanti concorsi:

Anna Migliore (4M) – Finalista al Concorso Schubert di Ovada e seconda classificata nella categoria A flauto e orchestra

(4M) – Alessio Vidrascu (1M) – Secondo premio nella categoria N solisti al Concorso Internazionale “Città di Alessandria”

La musica come compagna di vita

La musica, in questo liceo, è molto più di una disciplina: è un linguaggio universale, un ponte tra culture, un sogno che si fa realtà. Come affermava Albert Einstein, “Se non fossi stato un fisico, sarei probabilmente diventato un musicista.” E come ricordava Bob Marley, “Una cosa buona della musica è che quando ti colpisce, non senti dolore.”



Per chi desidera un’educazione completa, che unisca mente e cuore, sapere e creatività, il Liceo Musicale di Cuneo rappresenta una scelta vincente. Una scuola dove il talento trova spazio per crescere e la passione diventa progetto di vita.

