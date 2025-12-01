Proseguono le conferenze dell’UNITRE Cuneo

Giovedì 4 dicembre,alle ore 15,30 il cinema Monviso, ospiterà Giovanni Carlo Federico VILLA, che illustrerà il tema: “Un’identificazione. Vedova e Tintoretto, compagni di strada”.

Un eccezionale percorso espositivo concepito per accostare l’arte di due grandi pittori veneziani, ciascuno tra i massimi interpreti della propria epoca.

Jacomo Robusti, detto il Tintoretto (Venezia, 1518-1594) ed Emilio Vedova (Venezia, 1919-2006) - letti in parallelo, così da affrontare lo sviluppo dell’opera di Vedova nel suo confronto con quello che è stato il maestro d’elezione, indagando similitudini e temi consonanti (o dissonanti), alla base delle singole scelte espressive.

Tintoretto è stato un elemento trainante per la formazione artistica di Vedova e la mostra a Palazzo Madama sottolinea l’impeto e la forza dell’articolato rapporto che lega i due artisti, attraverso l’accostamento di capolavori del maestro rinascimentale e dell’artista informale.