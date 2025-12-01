 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 01 dicembre 2025, 20:00

USB scuola Cuneo: dibattito sull’attualità educativa di Gramsci

Mercoledì 17 dicembre, ore 17-19, presso la sala CDT di Largo Barale 1, un incontro per approfondire il pensiero di Antonio Gramsci in ambito scolastico

USB scuola Cuneo: dibattito sull’attualità educativa di Gramsci

USB scuola organizza a Cuneo mercoledì 17 dicembre (ore 17-19) una discussione sull’attualità del pensiero di Gramsci in ambito educativo, a partire dal libro «Educare nel mondo grande e terribile» (PGreco Edizioni), antologia di scritti gramsciani sul tema. 

L’iniziativa, indirizzata in primo luogo a tutti coloro che ad ogni livello lavorano in ambito scolastico e educativo, ma anche alle studentesse e agli studenti di ogni ordine e grado, avrà luogo presso la sala CDT (Largo Barale 1). 

Grazie al patrocinio dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo, la partecipazione all’evento varrà come attività di formazione per i docenti.

Dopo l’introduzione di Lorenzo Giustolisi di USB Piemonte, interverranno Sergio Tramma (curatore del volume, già professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Milano-Bicocca), Luigi Saragnese (membro del comitato scientifico della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci), la docente Franca Maltese e Massimo Gabella di USB scuola.

Per maggiori dettagli contattare cuneo@usb.it o massimogabella9@gmail.com

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium