Frontale tra due autovetture a Villafalletto sulla Strada Provinciale 25: tre i feriti, di cui due gravi

Frontale tra due autovetture a Villafalletto S.P. 25 via Termine.

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14 di oggi, lunedì 3 marzo tra Termine e Villafalletto.

Secondo le prime informazioni dell'equipe dei sanitari del 118 intervenuti sarebbero tre i feriti.

Due le persone trasportate con medicalizzata all'ospedale di Cuneo in codice rosso per politrauma: un uomo del 1971 e una donna a bordo della seconda auto coinvolta.

La terza ferita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Savigliano.

Sul posto sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo.