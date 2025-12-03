Piemonte, erogati 145 milioni di anticipi PAC a 24.605 aziende agricole

L’Arpea, l’organismo pagatore della Regione Piemonte, ha completato il pagamento degli anticipi 2025 degli aiuti comunitari previsti dalla Pac, la Politica Agricola Comune, erogando 145 milioni di euro a favore di 24.605 aziende agricole.

Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni: “L’accordo quadro che la Regione Piemonte per il tramite di Arpea ha siglato il 1°ottobre scorso con l’organismo pagatore nazionale Agea ha incominciato a dare i frutti che tutti auspicavamo. Ha reso disponibili ad Arpea in tempi accelerati tutti i dati necessari a dare seguito ai pagamenti, permettendole di disporli già a partire dal 20 ottobre scorso, molto in anticipo rispetto agli scorsi anni. Dal 1° dicembre 2025 è partito il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che si concluderà entro il 30 giugno 2026”.

“Il lavoro svolto quest’anno da Regione, Arpea, CSI e Caa è apprezzabile – afferma Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte – tuttavia al momento rimangono escluse quelle aziende che hanno istanze di riesame pendenti ancora da valutare e che non hanno superato positivamente i controlli amministrativi, tra i quali rientra il monitoraggio satellitare di cui non sono pervenuti gli esiti al 100%. In questo modo un numero significativo di imprese non ha percepito l’acconto. Questo dato è di oltre il 15% per le aziende targate Confagricoltura. Trattandosi di un aspetto principalmente burocratico-amministrativo, riteniamo che sarebbe opportuno definire un percorso che consenta di giungere entro fine anno ad un primo pagamento anche per le aziende per le quali lo stato delle verifiche ha impedito l’erogazione dell’anticipo”.

I pagamenti effettuati da Arpea a novembre sono suddivisi in aiuti diretti e bandi regionali del Complemento di Sviluppo Rurale. I primi ammontano a oltre 110 milioni di euro per 23.251 aziende; i secondi a circa 35 milioni di euro per 7.663 aziende. Poiché ogni azienda può avere diritto a più pagamenti, i beneficiari degli anticipi Pac 2025 sono quindi complessivamente 24.605.