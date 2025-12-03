Gabriele Giarola è il nuovo direttore amministrativo dell'ospedale Santa Croce e Carle

Il Commissario straordinario Livio Tranchida (il cui incarico è stato prorogato, il 1° dicembre scorso dalla Giunta regionale, fino al 28 febbraio) ha nominato un nuovo direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Si tratta di Gabriele Giarola, 56 anni, che ha lavorato, per la maggior parte della sua carriera, al Personale dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara ed è stato anche direttore amministrativo dell’Asl di Vercelli.

Prenderà servizio domani (4 dicembre) al posto del direttore amministrativo, Giorgio Rinaldi, che ha terminato il suo incarico. Tranchida ha anche prorogato di altri tre mesi l’incarico dell’attuale direttore sanitario, Giuseppe De Filippis.

“Ringrazio Giorgio Rinaldi per l’impegno e la collaborazione di questi anni – ha detto il Commissario straordinario – nella gestione, dal punto di vista amministrativo, della complessa macchina organizzativa dell’Azienda ospedaliera. Auguro buon lavoro al direttore sanitario, il cui impegno proseguirà nei prossimi mesi, e un benvenuto al neo direttore amministrativo, Gabriele Giarola, che arriva a dirigere un’azienda fatta di tante eccellenze nuovamente confermate per l’anno in corso da AGENAS, un’Azienda ospedaliera sicura per gli utenti e per i professionisti che vi lavorano e pronta alla sfida che l’attende per la realizzazione del nuovo ospedale”.