Frontale tra due auto a Bra, feriti i conducenti poi trasportati in ospedale a Verduno per accertamenti

Incidente frontale a Bra in strada Falchetto è avvenuto poco dopo le 17.30 di oggi, nei pressi dello svincolo della tangenziale SS 702, tra una Fiat Panda e una Volkswagen Polo.

Nel violento scontro sono rimasti feriti lievemente i due conducenti, che sono stati presi in carico per le prime cure dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale a Verduno per accertamenti e controlli del caso.

Uno dei due veicoli a seguito dell'impatto ha iniziato a fumare, impegnando la squadra dei vigili del fuoco di Alba per scongiurare rischi d'incendio, una volta disinnescata la batteria ha concluso la messa in sicurezza.

Sul posto due equipaggi della Polizia Locale per compiere i rilievi, accertare le responsabilità, regolare la viabilità e ricostruire le cause dell'incidente.