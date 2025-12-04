 / Monregalese

Monregalese | 04 dicembre 2025, 09:39

Domani a Beinette l'ultimo saluto a Franco Grosso con un corteo di auto storiche

L'invito della famiglia: "Sarebbe bellissimo che il cortile si riempisse di auto storiche, come piaceva a lui”. I funerali si svolgeranno nella parrocchiale alle 15

Si susseguono senza sosta sui social fotografie, messaggi e ricordi per Franco Grosso, fondatore e presidente del Club Citroen 2CV e Derivate e già titolare dell'autocarrozzeria di Beinette (leggi qui). 

Amici, soci del club, persone con cui aveva collaborato, in Granda e in Fracia dove Etienne scrive: "Sembra di perdere uno zio. Franco era sempre così pieno di energia, un gran lavoratore, una persona appassionata. Conservo un sacco di bei ricordi dei miei passaggi a Beinette e delle nostre riunioni sulle 2CV".

Per ricordare Franco e dare a tutti modo di salutarlo, la famiglia fa sapere che domani, venerdì 5 dicembre, alle 14-14.15 per chi vorrà, nel cortile di casa in via Vecchia Cuneo, sarà possibile ritrovarsi: “Sarebbe bellissimo che il cortile si riempisse di auto storiche, come piaceva a lui”.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, giovedì 4 dicembre alle 20 nella parrocchiale di Beinette dove, domani alle 15, si svolgeranno i funerali.

Il corteo partirà poi da casa e le auto storiche avranno uno spazio riservato per il parcheggio in piazza Umberto I, di fronte alla chiesa parrocchiale.

Gli amici della Protezione Civile di Beinette aiuteranno nella gestione del traffico.

Arianna Pronestì

