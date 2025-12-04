Domani a Beinette l'ultimo saluto a Franco Grosso con un corteo di auto storiche

Si susseguono senza sosta sui social fotografie, messaggi e ricordi per Franco Grosso, fondatore e presidente del Club Citroen 2CV e Derivate e già titolare dell'autocarrozzeria di Beinette (leggi qui).

Amici, soci del club, persone con cui aveva collaborato, in Granda e in Fracia dove Etienne scrive: "Sembra di perdere uno zio. Franco era sempre così pieno di energia, un gran lavoratore, una persona appassionata. Conservo un sacco di bei ricordi dei miei passaggi a Beinette e delle nostre riunioni sulle 2CV".

Per ricordare Franco e dare a tutti modo di salutarlo, la famiglia fa sapere che domani, venerdì 5 dicembre, alle 14-14.15 per chi vorrà, nel cortile di casa in via Vecchia Cuneo, sarà possibile ritrovarsi: “Sarebbe bellissimo che il cortile si riempisse di auto storiche, come piaceva a lui”.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, giovedì 4 dicembre alle 20 nella parrocchiale di Beinette dove, domani alle 15, si svolgeranno i funerali.

Il corteo partirà poi da casa e le auto storiche avranno uno spazio riservato per il parcheggio in piazza Umberto I, di fronte alla chiesa parrocchiale.

Gli amici della Protezione Civile di Beinette aiuteranno nella gestione del traffico.