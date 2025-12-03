Cuneo, sabato 13 dicembre torna la Cena di Natale LVIA per il Kenya

Torna l'appuntamento con la solidarietà della Cena di Natale LVIA, giunta alla sua 21ª edizione e intitolata quest'anno "Cavoli… che orti!".

Il ricavato dell'evento sosterrà lo sviluppo dell'agricoltura familiare nella semi-desertica Contea di Isiolo, in Kenya, dove LVIA è impegnata dal 1967. L'associazione sta lavorando con le comunità locali per la creazione di una rete di piccoli orti familiari (kitchen garden) presso le abitazioni di nuclei in condizioni di fragilità.

Questi orti permetteranno alle famiglie di coltivare ortaggi nutrienti, migliorando l'accesso al cibo e la sicurezza alimentare e nutrizionale di uomini, donne e bambini. In particolare, LVIA sta raccogliendo offerte per sostenere la distribuzione di sementi, attrezzi e materiali di base a favore delle famiglie più vulnerabili, attraverso un approccio partecipativo e sostenibile che valorizza le conoscenze locali e promuove l'autonomia delle famiglie stesse.

L'appuntamento è per sabato 13 dicembre, alle ore 19.30, presso il salone parrocchiale della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in Via Dante Livio Bianco 1 a Cuneo.

Partecipazione: offerta minima di 30 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 10 anni compresi.