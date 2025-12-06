Due arresti per violenza di genere: interventi immediati della Polizia di Stato a Cuneo

A pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato di Cuneo ha eseguito due arresti in altrettanti episodi distinti di violenza di genere, confermando l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul tema della tutela delle vittime.

Il primo intervento risale a sabato 29 novembre, quando le Volanti della Questura sono state chiamate nel centro cittadino per una lite tra una coppia già nota agli agenti per precedenti situazioni critiche. L’uomo, italiano, aveva intercettato l’ex fidanzata per strada tentando con insistenza di riallacciare la relazione, interrotta per volontà della donna. L’atteggiamento aggressivo ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiesto aiuto al numero di emergenza.

All’arrivo della pattuglia, l’ex compagno è stato fermato e arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il secondo caso è avvenuto lunedì 1 dicembre ed è stato ricostruito dalla Squadra Mobile. Un uomo di settant’anni, già condannato per maltrattamenti e recentemente ammonito dal Questore di Cuneo, avrebbe tentato per tre volte, la sera precedente, di introdursi nell’abitazione dell’ex compagna scavalcando il balcone. La donna, spaventata, ha chiesto aiuto al 112: gli agenti hanno trovato la vittima in forte stato di turbamento, mentre l’uomo nel frattempo si era già allontanato.

Gli investigatori hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza, individuando i passaggi dell’autovettura dell’indagato in orari compatibili con quanto denunciato. L’uomo è stato rintracciato e arrestato in flagranza differita per atti persecutori.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, entrambi gli arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Cuneo e rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.