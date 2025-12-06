Bra, pittura, danza e scrittura in dialogo al teatro Politeama Boglione

Pittura, danza e scrittura. Vi siete mai chiesti come potrebbero stare insieme? Sì? Allora ve lo diciamo domenica 21 dicembre, alle ore 20.45, presso il teatro Politeama Boglione di Bra in occasione del saggio di Natale 2025 della scuola Arte Danza di Donatella Poggio.

Da una parte i ballerini, dai più piccoli che hanno da poco mosso i primi passi di danza, ai più grandi e grandicelli, fino ad insegnanti freschi di premi raccolti a livello nazionale e internazionale, come il successo ottenuto alla competizione Falling Leaves di Montichiari.

Dall’altro i pittori Franco Gotta, Francesca Semeraro e lo scrittore Fabrizio Caramagna, protagonisti attraverso le rispettive opere fatte di quadri e aforismi, che prenderanno vita, grazie a leggiadri e sinuosi movimenti di corpi.

Tutte discipline affini che fin dall’antichità sono in grado di svelare sentimenti umani, soprattutto nei suoi lati positivi e gioiosi, ma anche quelli più introspettivi.

Spiegano gli organizzatori: «Movimento, parola, immagine insieme per un appuntamento che avrà come comune denominatore la creazione. La prima parte sarà dedicata agli allievi della scuola Arte Danza. La seconda parte sarà dedicata allo spettacolo in cui la coreografia abbraccia la pittura e la scrittura».

E allora save the date e iniziate a prepararvi (ingresso 12 euro, 10 euro ridotto fino a 8 e oltre 65 anni). Unico obiettivo dell’evento: emozionarsi e far emozionare!