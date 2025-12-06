L’Istituto "Denina Pellico Rivoira" di Saluzzo e Verzuolo tra i migliori in Piemonte secondo Eduscopio 2025

L’Istituto superiore “Denina Pellico Rivoira” con le tre scuole (di cui due a Saluzzo: Denina e Pellico e l’Itis di Verzuolo) è ai primi posti in Eduscopio 2025: la nuova edizione del progetto nazionale promosso dalla Fondazione Agnelli, online dal 3 dicembre, conferma la qualità dell’offerta formativa dell’istituto saluzzese, tra le realtà più solide e performanti del territorio.

Eduscopio analizza ogni anno i dati aggiornati delle scuole secondarie di secondo grado (ovvero le superiori), suddividendole per area geografica e valutando quanto riescano a preparare i diplomati agli studi universitari o all’ingresso nel mondo del lavoro.

Il gruppo di ricerca confronta infatti i risultati ottenuti dai ragazzi una volta usciti dalle scuole — rendimento universitario, tempi e qualità dell’occupazione — offrendo così uno strumento affidabile per l’orientamento degli studenti di terza media e delle loro famiglie.

Nel report 2025, il “Denina Pellico Rivoira” si distingue con risultati di assoluto rilievo, che testimoniano l’efficacia dei percorsi proposti.

In particolare, spicca il primo posto a livello regionale per l’indice di occupazione degli studenti del Tecnico settore Economico: l’86% dei diplomati trova lavoro in tempi rapidi, confermando il forte legame della scuola con il tessuto produttivo locale.

Ottime performance anche per gli altri indirizzi: seconda posizione nell’area per il Tecnico settore Tecnologico e prima posizione per il Professionale, a conferma di una preparazione capace di tradursi in opportunità concrete.

I dati di Eduscopio dimostrano dunque che il “Denina Pellico Rivoira” non solo assicura una formazione teorica solida, ma garantisce anche un accesso efficace e immediato al mondo del lavoro.

Un risultato che premia l’impegno di docenti, studenti e dell’intera comunità scolastica, e che conferma l’istituto come punto di riferimento per l’istruzione superiore nel Saluzzese e non solo.



