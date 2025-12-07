A Bra 88 trattori compongono l’Agri-Pino notturno di Bandito [FOTO E VIDEO]

Dalle campagne intorno a Bra sono arrivati in frazione Bandito di Bra. Ben 88 trattori al calar del sole si sono posizionati sulle linee tracciate a conformare un gigantesco pino dando luogo ad un suggestivo spettacolo di luci in vasta scala.

Il raduno di ieri, sabato 6 dicembre, è nato da un’idea di Alessandro Cravero, che con l’aiuto della fidanzata Arianna Sicca, dei suoi famigliari (cugini) Antonio Cravero e Valentina Montà e il supporto del Comitato di Frazione Bandito ha realizzato un evento originale da ammirare, per gli effetti spettacolari che ha prodotto.

Guarda qui il video realizzato da Ilaria Signorelli





