Eugenia Carfora, la preside di "frontiera" al Parco Verde di Caivano, sabato a Farigliano: "Il cambiamento è possibile"

Sarà la professoressa Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’istituto superiore “Francesco Morano” al Parco Verde di Caivano, a ricevere il premio Isabella Doria 2025.

Il riconoscimento, che porta il nome della signora del feudo di Farigliano, è dedicato all'intraprendenza femminile e alle donne che, con le loro azioni sono protagoniste del loro tempo.

L'evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale, con il direttivo della biblioteca e l’associazione ‘Gioco delle Bije’ di Farigliano si terrà sabato 8 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, nei locali della biblioteca civica.

“Per me ogni occasione di testimoniare che il cambiamento è possibile è preziosa, sarò lieta di poter venire nel vostro Comune”. Queste le parole che la preside ha detto agli organizzatori, in vista della cerimonia.

Nata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, la professoressa Carfora è diventata un modello di legalità e lotta alla dispersione scolastica per tutta Italia, grazie al lavoro svolto all'istituto superiore "Francesco Morano" del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, una scuola considerata "di frontiera" poiché ubicata in una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa.

Insignita nel 2012 dell’onorificenza di Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana, nel 2020 è stata eletta anche preside migliore d’Italia”, per il suo impegno nell’educazione dei giovani e al suo operato. La sua storia sarà anche protagonista della nuova fiction Rai intitolata “La preside” con Luisa Ranieri.

Appuntamento sabato 8 marzo alle 16 nei locali della biblioteca civica “Nicola e Beppe Milano”, in piazza San Giovanni 12bis. La cerimonia è al momento confermata, eventuali rimodulazioni, dovute a uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici e non dipendenti dalla volontà dell'organizzazione, saranno tempestivamente comunicati e l'evento rinviato al sabato successivo.