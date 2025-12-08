 / Politica

Politica | 08 dicembre 2025, 08:22

Moody's promuove a pieni voti il Piemonte: "Economia solida, stabilità e conti in ordine"

A certificarlo una delle principali agenzie di rating al mondo. Il vicepresidente del Consiglio Graglia: “Un ottimo risultato, ottenuto grazie al lavoro concreto e attento del presidente Cirio”.

Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, col governatore Alberto Cirio

“Un ottimo risultato, che conferma il buon governo del nostro presidente Alberto Cirio e di tutta la sua squadra”.

Con queste parole Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, commenta l’ottimo giudizio di Moody's che ha migliorato il rating della Regione Piemonte portandolo da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Moody's è una delle principali agenzie di rating al mondo, il cui giudizio valuta la solidità finanziaria e l'affidabilità creditizia di Stati e Istituzioni.

“Si tratta di una valutazione importante - sottolinea Graglia -, che ci posiziona ancora più saldamente nell'area Investment Grade”

Cosa significa questa promozione, che in termini tecnici viene definita upgrade, lo spiega lo stesso vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte: “È il riconoscimento ufficiale della nostra serietà e del lavoro di risanamento svolto da una buona amministrazione - precisa Graglia - che ha prodotto effetti concreti e misurabili”.

Ciò significa che Moody's ha rilevato conti in ordine, riduzione progressiva dell’indebitamento, maggiore solidità e disciplina nella gestione finanziaria, nonché una economia regionale solida e diversificata.

“Abbiamo un Piemonte più solido, credibile e attrattivo per le imprese e gli investitori - conclude Graglia -. Continuiamo su questa strada di serietà, trasparenza e crescita, tracciata dal nostro presidente Alberto Cirio e dal suo buon governo, attento al territorio e a chi lo vive quotidianamente”.

Comunicato stampa

