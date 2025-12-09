Consegna della Costituzione a due neodiciottenni a Rocca Cigliè: "Il voto è uno strumento prezioso di libertà e partecipazione”

Il sindaco di Rocca Cigliè, Luigi Ferrua ha consegnato, sabato 6 dicembre, nella sala del consiglio del municipio, una copia della Costituzione della Repubblica Italiana alle neo-diciottenni Carlotta e Beatrice, in un momento istituzionale che il Comune dedica ogni anno ai giovani che raggiungono la maggiore età.

Nel suo intervento il Sindaco ha ricordato come la Costituzione sia nata nel 1946-1947, all’indomani della guerra, grazie al lavoro dell’Assemblea Costituente, che raccolse idee e sensibilità diverse con l’obiettivo comune di costruire un Paese fondato sulla libertà, sulla democrazia e sul rispetto della dignità umana.

Rivolgendosi alle due giovani, il Sindaco ha sottolineato che il compimento dei 18 anni non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza, un momento in cui si acquisiscono nuove responsabilità verso sé stessi e verso la comunità. La Costituzione, ha aggiunto, non è un semplice testo simbolico, ma un riferimento concreto per comprendere diritti, doveri e valori che guidano la vita civile del Paese.

Il Sindaco Ferrua ha inoltre invitato Carlotta e Beatrice a partecipare attivamente alla vita della comunità locale e, ora che hanno ottenuto il diritto di voto, a esercitarlo sempre in modo consapevole: “È fondamentale non lasciare che siano altri a decidere per il vostro futuro. Il voto è uno strumento prezioso di libertà e partecipazione”.

L’incontro si è concluso con gli auguri dell’Amministrazione comunale per l’ingresso delle due giovani nella vita adulta e con l’invito a sentirsi parte attiva della crescita e del futuro di Rocca Cigliè.