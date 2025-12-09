Lavori sulla tangenziale di Fossano: domani sarà chiusa al traffico in direzione Alba e Asti

Dalle 7 alle 20 di domani, mercoledì 10 dicembre, la tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”) sarà chiusa al traffico tra lo svincolo in località San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto per chi procede in direzione Alba/Asti.
La chiusura temporanea consentirà ai tecnici l’esecuzione in sicurezza di alcune attività connesse alle operazioni di collaudo delle tre campate del viadotto Centallo varate a fine settembre.
Durante i lavori, tra gli svincoli di Villafalletto e San Sebastiano in direzione Cuneo non saranno attive limitazioni.