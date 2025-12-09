 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 18:19

Lavori sulla tangenziale di Fossano: domani sarà chiusa al traffico in direzione Alba e Asti

Gli interventi, tra San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto, si svolgeranno dalle 7 alle 20

Dalle 7 alle 20 di domani, mercoledì 10 dicembre, la tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”) sarà chiusa al traffico tra lo svincolo in località San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto per chi procede in direzione Alba/Asti. 

La chiusura temporanea consentirà ai tecnici l’esecuzione in sicurezza di alcune attività connesse alle operazioni di collaudo delle tre campate del viadotto Centallo varate a fine settembre. 

Durante i lavori, tra gli svincoli di Villafalletto e San Sebastiano in direzione Cuneo non saranno attive limitazioni.

