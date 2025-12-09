Revello, auto si ribalta all’alba: un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 7 di questa mattina, martedì 9 dicembre, a Revello. Un’auto, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata autonomamente all’incrocio tra via Generale Mosca Riatel e via Campagnone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre l’unica persona a bordo del veicolo. L’automobilista è stato affidato alle cure dei sanitari; al momento non si conoscono ancora le sue condizioni.

I Vigili del Fuoco sono tuttora sul luogo dell’incidente per la messa in sicurezza dell’area e per la gestione della circolazione stradale.