 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 09 dicembre 2025, 07:38

Revello, auto si ribalta all’alba: un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo in via Generale Mosca Riatel; ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e gestione del traffico

Revello, auto si ribalta all’alba: un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 7 di questa mattina, martedì 9 dicembre, a Revello. Un’auto, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata autonomamente all’incrocio tra via Generale Mosca Riatel e via Campagnone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre l’unica persona a bordo del veicolo. L’automobilista è stato affidato alle cure dei sanitari; al momento non si conoscono ancora le sue condizioni.

I Vigili del Fuoco sono tuttora sul luogo dell’incidente per la messa in sicurezza dell’area e per la gestione della circolazione stradale.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium