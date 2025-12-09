Mercatini di Natale a Bellino: un successo meraviglioso, grazie!

Grazie a tutti i soci ed ai numerosi volontari che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento, mettendo a servizio il proprio tempo, le proprie energie, i propri mezzi: trattori, motoseghe, pale, sostenendo anche delle spese di tasca propria.

Grazie a coloro che in diversi modi hanno supportato la manifestazione con le donazioni.

Grazie a Celeste Ruà ed ai suoi giovanissimi allievi che hanno allietato la giornata con musiche occitane itineranti nonché alla cantoria di Sampeyre, abilmente diretta da Gianluca, che ha tenuto il proprio concerto natalizio nella chiesa parrocchiale, gentilmente concessa in uso dal parroco e dalla curia.

Grazie agli hobbisti ed ai commercianti che hanno aderito a questo evento con molti prodotti di artigianato e gastronomia.

Grazie agli Alpini di Bellino per la loro importante e generosa collaborazione sia nel preparare la borgata, sia nel cucinare per oltre 200 persone la squisita polenta.

Grazie al Sindaco, all’Amministrazione Comunale, ai Carabinieri che hanno capito le difficoltà logistiche della situazione. Grazie ai membri della CRI e dell’Aib per la preziosa presenza.

Grazie a tutta quella fiumana di gente che, dal mattino al pomeriggio inoltrato, è salita a Bellino per visitare questo mercatino di nicchia, unico nel suo genere.

Infine, grazie alle tante persone che hanno inviato messaggi di apprezzamento e di soddisfazione: questa è stata la migliore ricompensa per il notevole impegno nell’ organizzare l’evento e per il grande lavoro svolto da tutti.