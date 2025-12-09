 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 dicembre 2025, 08:31

Mondovì, al Bar Lurisia la mostra di Geremia Cerri

Fino all'11 gennaio prossimo nella saletta esposizioni del locale di Breo le opere del poliedrico acquarellista

Mondovì, al Bar Lurisia la mostra di Geremia Cerri

Geremia Cerri, in mostra fino all’11 gennaio 2026 presso la Saletta d’Arte Caffè Lurisia in via Luigi Einaudi,2 in Mondovì, è un artista acquerellista poliedrico, timido e introverso, quasi in soggezione quando si tratta di parlare di sé. Ama ripetere: «Se avessi le parole, non dipingerei», e in questa semplice frase si condensa la sua necessità profonda di affidare alle immagini ciò che per lui è impossibile dire.

La sua produzione artistica attraversa tecniche e soggetti senza mai lasciarsi imbrigliare da un unico percorso. Olio, acquarello, pastello: ogni medium diventa occasione per una nuova esplorazione. I suoi temi spaziano dagli animali della fattoria a quelli del mare, dalle vedute di città come Venezia e Napoli ai fiori che tanto ama—su tutti, i suoi inconfondibili girasoli.

Anche in questa mostra emerge la sua natura sperimentale: opere diverse tra loro, senza un filo conduttore apparente, unite solo dalla sincerità dello sguardo e dalla libertà con cui sono state create.

Geremia non insegue l’idea: la accoglie quando arriva, lasciandosene travolgere, proprio come quando illustra i libri per le sue bimbe. Sa che ogni scelta, ogni gesto, ogni intuizione lo porterà verso soluzioni estetiche e formali sempre nuove, inattese, e per questo autentiche.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium