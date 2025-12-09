Alba: inaugurata la nuova palestra dei licei Cocito e Gallizio: “Un sogno realizzato, in tempi record” [FOTO E VIDEO]

È stata inaugurata questa mattina, 9 dicembre, nel Parco Sobrino di Alba, la nuova palestra scolastica a servizio del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” e del Liceo Scientifico “Leonardo Cocito”. Un intervento strategico per la città e per la comunità scolastica, che rappresenta il primo progetto PNRR completato dalla Provincia di Cuneo, consegnato con sette mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma.

L’opera, finanziata con 2,43 milioni di euro provenienti dal programma Next Generation EU e destinati alle infrastrutture sportive nelle scuole, è stata progettata e realizzata dalla Provincia, mentre il Comune di Alba — proprietario dell’area — ha curato la demolizione preliminare di una porzione dell’ex fabbricato, indispensabile per l’avvio del cantiere.



A condurre l’inaugurazione è stato il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che ha ricordato come il nuovo impianto sportivo rappresenti un tassello importante di un più ampio piano di riqualificazione: un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro destinato all’edilizia scolastica provinciale e al ridisegno dell’area dell’ex caserma Govone.

Le voci dell’inaugurazione

Le parole di chi ha seguito da vicino l’opera hanno restituito la portata di un progetto atteso e condiviso.

Ad aprire gli interventi è stato Davide Sannazzaro, consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica, che ha parlato con emozione del percorso compiuto:

“Siamo arrivati fin qui con grande pazienza e con una collaborazione costante da parte dei dirigenti scolastici. Da amministratore posso dire che quando immagini qualcosa e poi lo vedi realizzato è davvero un sogno che diventa realtà. In questo caso, poi, in tempi record”.



Sulla complessità dell’intervento è intervenuto anche Massimo Reggio, ex assessore alle Opere pubbliche, adesso consigliere, comunale, ricordando come la trasformazione dell’area dell’ex caserma non sia stata affatto scontata:

“Vedere oggi la palestra pronta può sembrare semplice, ma i passaggi sono stati complessi. Trasformare un’ex caserma in un luogo dedicato allo sport dei giovani è un grande segnale per la città”.



Il dirigente del settore Edilizia Scolastica della Provincia, Fabrizio Freni, ha sottolineato la dimensione corale del lavoro:

“È stata una sfida che abbiamo vinto grazie a un vero gioco di squadra. La squadra tecnica — gli architetti Daniela Albano, Giorgio De Simone e Alessandro Pelisseri — ha svolto un lavoro straordinario. Consegniamo con grande gioia questo bene alla collettività”.



Proprio l’architetto Alessandro Pelisseri ha ricordato il valore aggiunto dell’opera sul piano della sostenibilità:

“Questa è una palestra NZEB, (Nearly Zero Energy Building), cioè un edificio sportivo ad altissima efficienza energetica, che riduce al minimo il consumo di energia e copre il fabbisogno residuo con fonti rinnovabili, grazie a progettazione avanzata, materiali isolanti, tecnologie innovative e sistemi di gestione intelligenti. È uno spazio ampio, piacevole e fruibile. Siamo orgogliosi di aver realizzato un edificio a basso impatto ambientale: non consegniamo solo un’opera, ma una promessa per un futuro più ecosostenibile”.

La voce delle scuole

Per il Liceo Scientifico, la dirigente prof.ssa Anna Viarengo ha voluto collocare l’inaugurazione nel più ampio percorso di rigenerazione dell’area scolastica:

«Ricordo che la palestra viene inaugurata a un anno dall’opera Porta di Luce, l’intervento monumentale dell’artista Samuel Di Blasi e dell’architetto Ugo Costantino che ha trasformato il muro dell’ex caserma in un varco di 51 metri. Oggi si uniscono bellezza, arte e servizio allo sport. Ne avremo cura».

Il dirigente del Liceo Artistico, Roberto Buongarzone, non presente alla cerimonia, ha fatto giungere un messaggio di saluto e ringraziamento, sottolineando il valore dell’opera per studenti e docenti.

Il contributo del Comune e della Regione

Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, ha ripercorso il lungo cammino amministrativo che ha reso possibile l’opera:

“Per le nostre scuole è un momento importante: dotiamo gli istituti di uno spazio necessario, perché fino a oggi molti studenti erano costretti a utilizzare palestre sparse in città. Questo percorso parte dal 2015 con la stesura del Piano regolatore. Grazie al federalismo demaniale abbiamo acquisito l’area dell’ex caserma Govone, completando la cittadella degli studi e creando le condizioni per questa nuova palestra”.



Gatto ha inoltre annunciato un ulteriore intervento: ”Abbiamo stanziato 200 mila euro per la riqualificazione del Parco Sobrino, che restituiremo rinnovato alle scuole e alla cittadinanza. Oggi consegniamo questo spazio: conservatelo bene per chi verrà dopo di voi”.

A chiudere gli interventi è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha offerto una riflessione sul senso più ampio del progetto:

«Questa palestra è stata realizzata grazie ai fondi della comunità europea per aiutare i Paesi a risollevarsi dopo il Covid. È un’occasione per ricordare quanto l’Europa sia importante. E lo è anche la continuità: le opere complesse si realizzano quando si lavora in squadra e si prosegue il cammino iniziato da chi c’era prima. Un grazie a Tomaso Zanoletti, indimenticabile sindaco di Alba qui presente, e a tutti i sindaci per il buon governo che ha dato radici a questo progetto”.

La nuova palestra dei licei Cocito e Gallizio è oggi una struttura moderna, sostenibile e aperta al territorio. Un tassello in più nel mosaico di una città che continua a investire su scuola, sport e futuro.

IL CANESTRO DEL SINDACO GATTO

Simpatico siparietto a margine della cerimonia tenuta stamane ad Alba per inaugurare la nuova palestra dei licei scientifico e artistico. Protagonista il primo cittadino Alberto Gatto, che alla fama di podista di vaglia affianca ora quella di provetto cestista.