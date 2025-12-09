 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 09 dicembre 2025, 15:47

Biblioteche in festa a Monesiglio

Una mattinata tra letture, emozioni e creatività alla “Marela” con i bambini di Camerana e Monesiglio

Biblioteche in festa a Monesiglio

 “Biblioteche in festa” è il titolo dell'interessante iniziativa proposta dalla Biblioteca comunale “Marela” di Monesiglio. Nei giorni scorsi, gli alunni delle scuole primarie  di Camerana e Monesiglio sono stati accolti nei locali della ex - filanda da un gruppo di volontarie e da un volontario del Parco Culturale che hanno organizzato una coinvolgente mattinata a tema Pinocchio. 

Con il supporto di un teatrino illustrato, la fiaba è stata prima letta simultaneamente in italiano e in inglese; a seguire, è stato allestito un laboratorio delle emozioni che ha visto i bambini impegnati nella realizzazione di emoticons con vari materiali; l’incontro si è poi concluso con una canzone sulla felicità. 

I bambini e le insegnanti hanno gradito molto le attività proposte e ringraziano il gruppo.

