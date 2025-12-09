Biblioteche in festa a Monesiglio

“Biblioteche in festa” è il titolo dell'interessante iniziativa proposta dalla Biblioteca comunale “Marela” di Monesiglio. Nei giorni scorsi, gli alunni delle scuole primarie di Camerana e Monesiglio sono stati accolti nei locali della ex - filanda da un gruppo di volontarie e da un volontario del Parco Culturale che hanno organizzato una coinvolgente mattinata a tema Pinocchio.

Con il supporto di un teatrino illustrato, la fiaba è stata prima letta simultaneamente in italiano e in inglese; a seguire, è stato allestito un laboratorio delle emozioni che ha visto i bambini impegnati nella realizzazione di emoticons con vari materiali; l’incontro si è poi concluso con una canzone sulla felicità.

I bambini e le insegnanti hanno gradito molto le attività proposte e ringraziano il gruppo.