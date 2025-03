A Mondovì torna il "Mo.Vi": eventi anche a Villa Nasi. L'assessore Terreno: "Un evento fatto dai giovani per i giovani"

Sono state oltre 30mila le presenze registrate, lo scorso anno, alla prima edizione del “Mo.Vì” Festival, fitto programma di appuntamenti musicali organizzato dal Comune di Mondovì con l'associazione culturale Wake Up, il sostegno di Fondazione CRC e di numerosi sponsor privati.

L’idea era quella proporre un evento per i giovani, consentendo loro di non dover andare in grandi Città per poter assistere a concerti con artisti del panorama internazionale, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di location cittadine 'insolite' come piazza d'Armi che ha ospitato, prima il "Suono delle scuole", per dare un palco agli studenti e poi le esibizioni di Tony Effe, Mida e del Teenagedream party.

Una scommessa vincente era poi stata anche l'esibizione di Ernia in piazza San Pietro e il dj set di Bob Sinclar sotto la Torre del Belvedere che ha chiuso la stagione estiva.

Per l'edizione 2025 gli organizzatori puntano ad alzare ancora l'asticella, proponendo concerti con nomi di spicco della scena nazionale. Al momento bocche cucite sui dettagli, quello che è certo è che il budget per la la manifestazione è notevole: il costo totale stimato è di oltre 500mila euro.

La cifra sarà sostenuta solo in piccola parte dal Comune che, con delibera di Giunta, ha approvato un contributo di 35mila euro (meno dello scorso anno quando erano stati 50mila, ndr), oltre alla fornitura degli allacci elettrici e l'utilizzo delle location cittadine. A sostenere l'evento saranno poi numerosi sponsor privati ed enti, come già avvenuto per la scorsa edizione.

Gli eventi, curati dall'associazione Wake Up, partiranno dal 31 maggio e proseguiranno fino alla fine dell'estate per rendere Mondovì “Città dei giovani e della musica”.

"Stiamo lavorando da mesi con Wake up per riuscire a proporre un festival all'altezza della scorsa edizione, con la preziosa collaborazione di dj e producer monregalesi- spiega l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno- . Sarà un evento fatto dai giovani per i giovani e si aprirà con il "Suono delle scuole" che da quest'anno sarà provinciale. L'investimento per l'organizzazione è davvero enorme e per questo è fondamentale il supporto di sponsor privati.

Tante le novità in programma: oltre ai concerti, proporremo anche un evento teatrale, dedicato a una fascia d'eta più alta. Le location sono confermate, il cuore sarà piazza d'Armi, ma ci saranno anche due eventi nel parco di Villa Nasi. Grazie a Wake up, agli sponsor e a tutti coloro che, a vario titolo, ci stanno aiutando per l'edizione 2025".