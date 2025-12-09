Islanda, terra di ghiaccio e meraviglie: Grazia Bertano racconta l'isola oltre il 62° parallelo

La prossima conferenza dell'Unitre Cuneo, programmata per giovedì 11 dicembre alle ore 15,30 al cinema Monviso, avrà come argomento: “Islanda, oltre il 62° parallelo”, trattato da Grazia Bertano.

Il significato etimologico della parola Islanda, terra di ghiaccio, richiama l’immagine di spesse calotte glaciali e freddo perenne. In realtà, però, un toponimo più adatto sarebbe Groenlandia, terra verde visto che, sin dall’epoca dei primi insediamenti, le coste si caratterizzano per i loro prati lussureggianti.

In estate il sole non tramonta mai sul cielo islandese, illuminandolo di tonalità che variano dal bianco splendente al giallo dorato.

Tra desolati paesaggi sabbiosi e rocciosi, spuntano all’improvviso oasi verdeggianti, con ruscelli e rigogliose fioriture colorate.

Le ombre sembrano animare i capolavori lavici degli altopiani, inondando il paesaggio di tonalità rosate.

Ecco dunque che miti e leggende sembrano riprendere vita, con troll, elfi e giganti, che fanno capolino tra i sentieri.

Sono queste meraviglie, così diverse tra loro, a costituire la principale attrattiva di quest’isola, situata oltre il 62° parallelo.