Lutto a Verzuolo per la morte di Giuseppe Bodrero

Verzuolo è in lutto per la morte di Giuseppe Bodrero, scomparso all’età di 88 anni all’ospedale di Saluzzo.
Figura molto conosciuta in paese, Bodrero ha lavorato al Comune dal 1962 al 1994, ricoprendo anche il ruolo di Comandante della Polizia locale, servizio attraverso il quale fu a lungo un punto di riferimento per i verzuolesi.
L’Amministrazione comunale, insieme a tutti i dipendenti, ha espresso vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia per la perdita del loro caro.
Lascia la moglie Enrica e la figlia Patrizia.
Il rosario sarà recitato domani, giovedì 11 dicembre, alle 20,30 nella Parrocchia di San Bartolomeo nella frazione Falicetto di Verzuolo.
Nella stessa chiesa, venerdì 12 dicembre alle 15 sarà celebrato il funerale.