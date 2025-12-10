 / Attualità

Attualità | 10 dicembre 2025, 20:16

Lutto a Verzuolo per la morte di Giuseppe Bodrero

Aveva 88 anni ed era stato per oltre trent’anni dipendente comunale e Comandante della Polizia locale; rosario e funerali nella Parrocchia della frazione Falicetto

Giuseppe Bodrero, aveva 88 anni

Verzuolo è in lutto per la morte di Giuseppe Bodrero, scomparso all’età di 88 anni all’ospedale di Saluzzo.

Figura molto conosciuta in paese, Bodrero ha lavorato al Comune dal 1962 al 1994, ricoprendo anche il ruolo di Comandante della Polizia locale, servizio attraverso il quale fu a lungo un punto di riferimento per i verzuolesi.

L’Amministrazione comunale, insieme a tutti i dipendenti, ha espresso vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia per la perdita del loro caro.

Lascia la moglie Enrica e la figlia Patrizia.

Il rosario sarà recitato domani, giovedì 11 dicembre, alle 20,30 nella Parrocchia di San Bartolomeo nella frazione Falicetto di Verzuolo.

Nella stessa chiesa, venerdì 12 dicembre alle 15 sarà celebrato il funerale.

