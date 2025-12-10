Ospedale di Savigliano migliore d'Italia per Agenas, Guerra: “Ripagati i nostri sforzi” [VIDEO]

L'ospedale di Savigliano migliore d'Italia, con Mestre, per Agenas ha sorpreso piacevolmente l'amministrazione dell'Asl Cn1.



Il direttore generale, Giuseppe Guerra, ieri a margine della presentazione della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano ha commentato con orgoglio il risultato. Il suo intervento è stato arricchito dalla ricostruzione storica dell'impegno profuso in particolar modo per l'ospedale di Savigliano in tutte le sue fasi. Un intenso lavoro di rilancio, reparto per reparto, con scelte attente sul personale per ottenere una struttura performante. Un impegno in costante rimodulazione per rispondere ai bisogni dei cittadini, fatto anche di trattative, accordi e collaborazioni non escludendo l'importante ruolo giocato dalle fondazioni bancarie del territorio che hanno sostenuto laddove possibile i progetti presentati.



“Non ci aspettavamo questo riconoscimento – ha dichiarato Guerra - e siamo felici che i nostri sforzi vengano ripagati. Premia il nostro metodo e la nostra progettazione strategica di budget e servizi che hanno portato al miglioramento finale della qualità assistenziale. Ci tengo però anche a sottolineare come siano stati raggiunti risultati lusinghieri anche dagli altri ospedali dell'Asl Cn1, un segnale che alla fine il lavoro paga”.

GUARDA QUI L'INTERVISTA A GIUSEPPE GUERRA, DIRETTORE GENERALE DELL'ASL CN1:



Quello di Savigliano è risultato l’unico del Piemonte ad avere un livello 'alto' o 'molto alto' tra quelli che sono stati valutati su almeno sei aree cliniche nel 2024. Sono otto gli ambiti clinici valutati: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia.

Intanto il prossimo obiettivo è consegnare il 20 dicembre prossimo il progetto esecutivo per il nuovo ospedale di Pianura per poter poi passare alla fase successiva.