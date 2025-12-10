Una serata di passione sportiva e amicizia: in festa il Ceva Calcio

Sabato scorso è stata una serata all'insegna della passione sportiva e della comunità a Ceva, dove si è tenuta una grande festa dedicata ai ragazzi del Ceva Calcio (Terza Categoria e ACSI).



L'evento, promosso dai sostenitori e dai dirigenti Stirianotti e Passarotto, ha preso la forma di una gustosa apericena organizzata nei locali del Tirassegno, all'interno del salone dell’Ana Ceva, “con la sapiente regia degli Alpini Aurelio Passone e Giorgio Bove”, spiegano gli organizzatori.

L'iniziativa è nata dal desiderio dei sostenitori di esprimere la vicinanza della città ad una squadra che, “dopo un periodo un po’ tribolato, sta riuscendo a riportare l'entusiasmo sugli spalti di Ceva”.

Un gesto di grande condivisione è arrivato dagli Alpini cebani, che hanno offerto la sede Ana e si sono occupati della preparazione delle prelibatezze, realizzate con prodotti interamente offerti dai commercianti locali. La serata è stata anche l’occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle prossime festività.

L'evento ha visto la partecipazione ed il sostegno di numerosi sponsor cebani: Caffe del Borgo, Macelleria Bracco, Mavi, Mani in pasta, Accomo Ezio, Gruppo Ana Ceva, Sci Club Ceva e lo chef Paolo Pavarino.