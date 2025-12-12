Cuneo: donna investita all’incrocio tra via Avogrado e via Dante Livio Bianco

Un investimento di un pedone si è verificato poco dopo le ore 17.30 di oggi, venerdì 12 dicembre, all’incrocio tra via Avogrado e via Dante Livio Bianco a Cuneo.
A farne le spese una donna, ora soccorsa dai sanitari del servizio regionale di emergenza di Azienda Zero.
Non sono al momento note le condizioni della donna, né l’esatta dinamica del fatto, accaduto sulle strisce pedonali poste sui lati dell’incrocio regolato da semaforo.
Sul posto è presente anche la Polizia Locale, impegnata a prestare assistenza ai soccorritori e nella gestione del traffico sulla tratta.
***
Articolo in aggiornamento.