Alba: parrucchieri ed estetisti aperti facoltativamente domenica 21 e 28 dicembre

Domenica 21 e domenica 28 dicembre le attività di parrucchieri ed estetisti ubicati sul territorio di Alba possono facoltativamente aprire al pubblico.

Il sindaco Alberto Gatto ha firmato l’ordinanza in deroga al provvedimento del sindaco n. 119 del 18/07/2017 che prevede orari di apertura e chiusura e le chiusure domenicali e festive degli esercizi di acconciatura ed estetica.

«Considerato il periodo di festività connesso al Natale e al Capodanno che quest’anno sono in un giorno infrasettimanale, prima di un periodo festivo - spiegano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore al Commercio Roberto Cavallo – diamo la possibilità a queste attività di aprire facoltativamente al pubblico la domenica prima di Natale e la domenica prima di Capodanno in questo periodo di particolare afflusso e richiesta, anche per i servizi di parrucchieri ed estetisti. Contemporaneamente la possibilità di apertura facoltativa rappresenta una scelta in linea con la volontà di rendere più accessibili e funzionali i servizi in questi giorni festivi. C’è anche la volontà di dare una maggiore opportunità agli esercenti di rispondere alla domanda crescente, pur nel rispetto degli equilibri tra le necessità di chi lavora e quelle dei cittadini».