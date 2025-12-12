Il Nightglow inaugura il Raduno delle mongolfiere a Mondovì con “Stranger Balloons”

Nel 2023 ci eravamo lasciati col beat di “Running up that hill” di Kate Bush, con le schitarrate di “Master of puppets”dei Metallica e con il drammaticissimo remix di “Separate Ways” dei Journey. Ma ora è arrivato il tempo di un’ultima, grande avventura… e allora, riecco “Stranger Balloons”!

Sabato 3 gennaio il Nightglow – lo show di luci e musica del Raduno di mongolfiere dell’Epifania – torna a omaggiare il fenomeno televisivo della stagione: “Stranger Things”, la serie Netflix di cui è appena uscita la stagione 5 che ha travolto e superato ogni record di visualizzazione.

Un bagliore nell’oscurità, una fiamma che illumina la notte come un fulmine e un ritmo che pulsa nell’aria. E poi il cielo che si accende, come se un’altra dimensione stesse bussando alla nostra. È ciò che vivrete durante il Nightglow - uno dei momenti più attesi del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania! Un evento unico, ipnotico, sospeso tra magia, memoria e immaginazione. Il Nightglow è un appuntamento che attira migliaia di persone, proprio per la sua particolarità. Le mongolfiere, gonfiate al buio e vincolate a terra, accendono le fiamme dei bruciatori a tempo di musica con una colonna sonora studiata ad hoc, dando vita a una coreografia mozzafiato. Ogni bruciatore, ogni fiammata, risponderà al battito della musica, trasportandovi in un evento senza paragoni.

Il Nightglow è a cura del team “Ballooning Rhapsody”, che negli ultimi anni ha ideato spettacoli tematici sempre più coinvolgenti: dai brani immortali dei Queen alle sigle dei cartoon, dalle hit anni ‘90 a quelle a tema School of Rock. E quest’anno è il turno di “Stranger Balloons”.

Le note dell’evento del 3 gennaio 2026, nuovamente dedicate a “Stranger Things”, risuoneranno nel buio con quell’inconfondibile miscela di nostalgia anni ’80, tensione sovrannaturale e slancio emotivo. La serie Netflix non è soltanto un cult televisivo: è stata un fenomeno trasversale che ha riportato alla luce un intero immaginario, quello della cultura pop degli 80’s con tutti i suoi simboli, dal walkman ai cappellini, ma soprattutto di quell’immaginario che mescola avventura, fantascienza e horror ispirati alle opere di Stephen King e Steven Spielberg. E le mongolfiere saranno vere “creature luminose” che si animeranno sui venti della colonna sonora della serie. Un evento imperdibile che va in scena proprio pochi giorni dopo l’uscita della puntata finale della quinta e ultima stagione (prevista per la notte del 31 dicembre sulla piattaforma Netflix in tutto il mondo).

Siete pronti a tornare con noi nel mondo sottosopra?

Appuntamento sabato 3 gennaio 2026 alle 18,30 in corso Inghilterra.

Ingresso gratuito