Concerto di Natale e premiazione degli alunni meritevoli: la Banca di Boves celebra i giovani talenti del territorio

La magia del Natale torna a Boves con un appuntamento molto atteso da famiglie, studenti e cittadini. La Banca di Boves organizza anche quest'anno il tradizionale Concerto di Natale che si terrà presso il Palazzetto dello Sport "C. Giraudo" il 18 dicembre alle ore 20.30.

L'evento offrirà un'atmosfera ricca di emozioni. Sul palco si esibiranno gli allievi dell'Istituto A. Vassallo di Boves che porteranno in scena armonie natalizie e brani dedicati alla gioia e alla condivisione. Un momento speciale in cui la freschezza e l'entusiasmo dei giovani diventeranno cuore della serata, trasmettendo tutto lo spirito delle feste.

Durante la manifestazione, la Banca di Boves premierà inoltre gli alunni meritevoli, riconoscendo impegno, costanza e risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico. I ragazzi premiati saranno i diplomati alla scuola media inferiore con votazione 9 o 10, i diplomati alla scuola media superiore con votazione 100/100 e i laureati con votazione 110/110 (laurea magistrale). Riceveranno personalmente dal Presidente dell'Istituto Claudio Cavallo, il premio rispettivamente di euro 250,00, euro 500,00 ed euro 1.000,00, per un totale erogato che andrà oltre i 45mila euro. Un gesto che conferma l'attenzione della banca verso i ragazzi e il loro percorso di crescita, nonché la sua storica vicinanza alle famiglie e alla comunità locale.

La Banca di Boves guarda al futuro attraverso gli occhi di questi ragazzi, veri protagonisti della serata, leggendo in loro l'energia e le potenzialità su cui costruire la comunità di domani. La serata sarà un'occasione preziosa per valorizzare i giovani e vivere la magia del Natale in un momento di condivisione, festa, emozione e partecipazione.